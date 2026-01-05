Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 18:04

Легковушка влетела в «Газель» и разорвалась на части

Женщина погибла в ДТП на трассе в Ростовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легковой автомобиль разорвало на части в ДТП на трассе в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Женщина-пассажир 1967 года рождения получила несовместимые с жизнью травмы.

По данным ведомства, водитель Mitsubishi Mirage превысила скорость, выехала на встречную полосу и столкнулась с «Газелью». Пассажирка погибла, водитель — женщина 1995 года рождения — получила травмы. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

До этого пациент погиб в ДТП с участием грузовика Mercedes и автомобиля скорой помощи в Омской области. Водитель фуры при развороте на перекрестке не дал дорогу другому автомобилю, двигавшемуся на красный светофор с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Погибшего везли с травмой головы, полученной при катании на тюбинге с горки.

Ранее в Забайкалье водитель грузовика с надписью «Я хочу жить» остался жив после серьезного ДТП, которое произошло на федеральной трассе «Байкал» в Хилокском районе. 40-летний мужчина, который находился в фуре марки Dongfeng, получил травмы, несовместимые с жизнью.

