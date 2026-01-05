Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 10:25

Водитель фуры с надписью «Я хочу жить» чудом выжил в смертельном ДТП

В Забайкалье произошло смертельное ДТП с грузовиками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Забайкалье водитель грузовика с надписью «Я хочу жить» остался жив после серьезного ДТП, которое произошло на федеральной трассе «Байкал» в Хилокском районе, передает Telegram-канал Babr Mash. 40-летний мужчина, который находился в фуре марки Dongfeng, получил травмы, несовместимые с жизнью.

Второго водителя грузовика госпитализировали. Его отправили в больницу в Петровск-Забайкальский. В результате ДТП оба автомобиля получили значительные повреждения — кабины и прицепы автомобилей превратились в груду искореженного металла.

Ранее в городе Горячем Ключе Краснодарского края автомобиль BMW на высокой скорости врезался в автобусную остановку. По предварительным данным, есть погибшая и пострадавшие. Водитель двигался с превышением скорости, сначала столкнулся с тремя попутными автомобилями, после чего машину занесло, и она вылетела на остановку, где находились люди.

До этого на Кубани произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель Chevrolet потерял сознание, из-за чего машина выехала на встречную полосу и столкнулась с Kia Spectra, а затем — с Honda. В аварии пострадали трое несовершеннолетних.

Забайкалье
грузовики
ДТП
смерти
выжившие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Енисейске на смену паводку пришла гололедица
Главком ВСУ оплатил отцу клинику в Подмосковье
Многодетные семьи в России могут получить скидки на поездки в такси
Украинец Забарный полностью провалился в матче с «Парижем»
Декоративный мох в интерьере: полное руководство
В Италии указали на двойные стандарты Евросоюза в вопросе Венесуэлы
Гениально и просто: ваш новый любимый перекус менее 50 ккал
«Немножко ждем»: адвокат Лурье о сроках выселения Долиной из квартиры
Россияне начали отказываться от электромобилей
Появились подробности ночных ударов армии России по энергообъектам Украины
Пышный банановый пирог с орехами и изюмом — простой рецепт
Почему не работает WhatsApp 5 января: где сбои в РФ, блокировка, мошенники
Компьютер спас трехлетнего ребенка от пули
В России создадут экспресс-тест для выявления рака
Готовим белорусское печисто на Рождество — лучше, чем мясо по-французски
Бастрыкин взялся за скандальное дело о пропаже отопления на Кубани
В Грузии сделали заявление о сильных соседях после событий в Венесуэле
Появились детали тайного плана побега верховного лидера Ирана в Москву
В дом Игоря Синяка ворвались грабители и приставили ему нож к горлу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 января: где сбои в России
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.