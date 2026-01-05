Водитель фуры с надписью «Я хочу жить» чудом выжил в смертельном ДТП В Забайкалье произошло смертельное ДТП с грузовиками

В Забайкалье водитель грузовика с надписью «Я хочу жить» остался жив после серьезного ДТП, которое произошло на федеральной трассе «Байкал» в Хилокском районе, передает Telegram-канал Babr Mash. 40-летний мужчина, который находился в фуре марки Dongfeng, получил травмы, несовместимые с жизнью.

Второго водителя грузовика госпитализировали. Его отправили в больницу в Петровск-Забайкальский. В результате ДТП оба автомобиля получили значительные повреждения — кабины и прицепы автомобилей превратились в груду искореженного металла.

Ранее в городе Горячем Ключе Краснодарского края автомобиль BMW на высокой скорости врезался в автобусную остановку. По предварительным данным, есть погибшая и пострадавшие. Водитель двигался с превышением скорости, сначала столкнулся с тремя попутными автомобилями, после чего машину занесло, и она вылетела на остановку, где находились люди.

До этого на Кубани произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель Chevrolet потерял сознание, из-за чего машина выехала на встречную полосу и столкнулась с Kia Spectra, а затем — с Honda. В аварии пострадали трое несовершеннолетних.