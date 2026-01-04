Иномарка на огромной скорости врезалась в остановку с людьми Автомобиль BMW врезался в автобусную остановку в Горячем Ключе

Автомобиль BMW на высокой скорости врезался в автобусную остановку с людьми в городе Горячий Ключ Краснодарского края, сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, в результате ДТП погибла женщина и пострадали еще около четырех человек, включая ребенка.

В публикации говорится, что водитель двигался по улице Объездной со скоростью не менее 90 км/ч, сначала протаранил три попутных автомобиля, после чего машину занесло, и она вылетела на остановку. На момент удара там находилось не менее пяти человек. Погибшую женщину, по словам очевидцев, извлекали из-под колес иномарки.

Ранее в Ростовской области произошло массовое смертельное ДТП. По предварительным данным, его виновником стал водитель автопоезда. Он нарушил безопасную дистанцию, из-за чего произошло столкновение с автомобилем Audi. В результате иномарка наехала на остановившиеся после предыдущего ДТП Renault Logan и Lada Vesta.

До этого в Кабардино-Балкарии произошло столкновение автомобиля с пассажирским поездом на нерегулируемом переезде. Погибли два человека — водитель и пассажир легкового автомобиля. По имеющимся данным, машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось.