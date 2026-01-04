Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 13:09

Назван возможный виновник смертельной аварии под Ростовом-на-Дону

В МВД назвали водителя фуры виновником крупного ДТП в Ростовской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Водитель автопоезда, по предварительным данным, стал виновником массового смертельного ДТП в Ростовской области, передает пресс-служба регионального ГУ МВД России. По данным ведомства, он нарушил безопасную дистанцию, возбуждено уголовное дело.

Водитель 1988 года рождения, управляя Mercedes-Benz, в составе автопоезда LAG, по предварительным данным, двигаясь по левой полосе, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении транспортным средством Audi под управлением водителя 1978 года рождения, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, от столкновения Audi наехала на остановившиеся в результате ранее случившегося ДТП автомобили. Речь идет о Renault Logan под управлением водителя 1961 года рождения и Lada Vesta под управлением водителя 1972 года рождения.

Ранее сообщалось, что фура снесла несколько автомобилей на трассе М-4 «Дон» неподалеку от Ростова-на-Дону. Четверо погибли. Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области уточнила, что на место аварии выехал начальник полиции Александр Речицкий. В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ростовская область
ДТП
погибшие
пострадавшие
