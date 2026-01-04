Названо число погибших в массовой аварии под Ростовом-на-Дону Четверо погибли при массовой аварии с фурой под Ростовом-на-Дону

Четверо погибли, еще двое пострадали при массовой аварии с фурой в Аксайском районе Ростовской области, передает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, один грузовой и пять легковых автомобилей попали в ДТП на 1042-м километре трассы М-4 «Дон» в районе поселка Красный Колос.

По предварительным данным, четыре человека погибли, еще двое пострадали, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что фура снесла несколько автомобилей на трассе М-4 «Дон» неподалеку от Ростова-на-Дону. Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области уточнила, что на место аварии выехал начальник полиции Александр Речицкий. В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

