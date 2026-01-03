Два человека погибли при столкновении поезда с автомобилем в КБР

Два человека погибли в результате столкновения автомобиля с пассажирским поездом на нерегулируемом переезде в Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости источник в региональных правоохранительных органах. По данным Северо-Кавказской железной дороги, машинист применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось.

Около 13:00 в субботу на железнодорожном переезде перегона станций Муртазово — Эльхотово пассажирский поезд Москва — Владикавказ столкнулся с автомобилем. В результате погибли два человека — водитель и пассажир легкового автомобиля, — говорится в сообщении.

