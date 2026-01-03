Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
03 января 2026 в 19:55

Два человека погибли при столкновении поезда с автомобилем в КБР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Два человека погибли в результате столкновения автомобиля с пассажирским поездом на нерегулируемом переезде в Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости источник в региональных правоохранительных органах. По данным Северо-Кавказской железной дороги, машинист применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось.

Около 13:00 в субботу на железнодорожном переезде перегона станций Муртазово — Эльхотово пассажирский поезд Москва — Владикавказ столкнулся с автомобилем. В результате погибли два человека — водитель и пассажир легкового автомобиля, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области сообщили о серьезном дорожном происшествии на трассе М-5 «Урал». По информации ведомства, в аварии рядом с городом Усть-Катав погибли взрослый мужчина и ребенок. Еще три человека, включая женщину с младенцем, получили ранения и направлены в больницу.

Кроме того, в пресс-службе Госавтоинспекции Чувашии сообщили о смертельном столкновении на трассе Цивильск — Ульяновск, где погибли три человека и получили ранения четверо, включая двоих детей. По предварительным данным ведомства, авария произошла из-за выезда на встречную полосу водителя Kia Rio, ранее лишенного прав, который врезался в автомобиль Ford Fusion.

поезда
автомобили
ДТП
аварии
Кабардино-Балкария
