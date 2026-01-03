Страшная авария унесла жизни мужчины и ребенка под Челябинском Мужчина и ребенок погибли в аварии на автодороге М-5 под Челябинском

Мужчина и ребенок погибли в результате аварии на 1622-м километре трассы М-5 «Урал» в районе города Усть-Катава, а еще трое человек, включая младенца, получили травмы, сообщила пресс-служба ГАИ Челябинской области. По данным ведомства, водитель и его несовершеннолетний пассажир скончались на месте, а остальные пострадавшие, среди которых женщина и грудной ребенок, были госпитализированы.

В результате ДТП водитель автомобиля Renault и его несовершеннолетний пассажир, мальчик 2012 года рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ГИБДД Тульской области сообщили, что более 30 человек пострадали в аварии с участием пассажирского автобуса. Происшествие произошло в Богородицком районе, неподалеку от населенного пункта Колодези. По предварительным данным, шофер потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство вылетело в придорожную канаву и опрокинулось. Во время инцидента в салоне находилось 37 пассажиров.

Позже в Следственном комитете России заявили о возбуждении уголовного производства в связи с аварией, где фигурировал автобус на территории Тульской области. Работники ведомства выясняют детали случившегося. Одновременно проводится проверка соблюдения правил оказания услуг по транспортировке пассажиров.