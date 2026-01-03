СК возбудил дело после страшной аварии с десятками пострадавших Следком завел уголовное дело после ДТП с автобусом под Тулой

По факту ДТП с участием автобуса в Тульской области возбуждено уголовное дело, заявили в СК России. Сотрудники ведомства в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также ведется проверка условий, в которых оказывались услуги по пассажирским перевозкам.

Следователем возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса <...> Следственными органами устанавливаются обстоятельства данного происшествия и условия оказания услуг по перевозке пассажиров, — сказали в СК.

Ранее в Богородицком районе Тульской области, около села Колодези, произошла авария с участием туристического автобуса. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев, автобус совершал поездку по маршруту Вологда — Себино. Всего в салоне транспортного средства на момент ДТП находился 31 пассажир. В результате происшествия никто не погиб. Однако состояние 10 человек пришлось госпитализировать.

До этого ДТП со смертельным исходом произошло в Рязанской области. Как сообщила региональная прокуратура, днем 31 декабря на федеральной трассе Р-22 «Каспий» случилось столкновение, в результате которого два человека погибли и двое получили травмы. Правоохранительные органы начали проверку.