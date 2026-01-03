Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 17:08

Десятки туристов пострадали в страшном ДТП

Губернатор Миляев заявил, что 10 человек госпитализированы после ДТП под Тулой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На территории Тульской области произошло ДТП с участием туристического автобуса, в итоге было принято решение госпитализировать 10 человек, заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Инцидент случился в Богородицком районе, недалеко от населенного пункта Колодези. Автобус следовал по маршруту Вологда — Себино.

По словам губернатора, в салоне транспортного средства находился 31 человек. Среди пассажиров детей не было. Погибших в результате аварии нет.

В настоящее время в медицинские учреждения доставляются 10 человек. Остальные пассажиры размещены в ПВР, развернутом в гостинице Богородицка, — сказал руководитель.

Ранее на автомобильной трассе в Боровичском округе Новгородской области произошло смертельное ДТП. По информации пресс-службы регионального управления Госавтоинспекции, в результате столкновения двух легковых автомобилей один человек погиб, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.

Также ДТП со смертельным исходом произошло в Чувашии. Там в результате лобового столкновения двух машин погибли три человека, еще четверо, в том числе двое детей, были госпитализированы. Предварительной причиной аварии также стал выезд на встречную полосу. Водитель автомобиля Kia Rio, который был лишен водительских прав, столкнулся с Ford Fusion на трассе Цивильск — Ульяновск.

