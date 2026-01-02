Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 19:17

Трое детей едва выжили в смертельном ДТП в российском регионе

Трое детей пострадали в смертельном ДТП в Новгородской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Один человек погиб и шестеро, в том числе трое детей, пострадали в ДТП в Новгородской области, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. По предварительным данным, на трассе в Боровичском округе 40-летняя женщина за рулем Renault Sandero выехала на встречную полосу и столкнулась с Toyota Avensis. Она скончалась до приезда скорой помощи.

Водитель и три несовершеннолетних пассажира Renault Sandero, водитель и пассажир автомобиля Toyota Avensis с различными травмами доставлены в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

Ранее три человека погибли и четыре, в том числе двое детей, получили ранения в результате столкновения двух машин в Чувашии. По предварительным данным, водитель Kia Rio, лишенный прав, выехал на встречную полосу на трассе Цивильск — Ульяновск и врезался в Ford Fusion.

аварии
ДТП
Новгородская область
смерти
дети
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Одна деталь выдала причастность ВСУ к взрыву в ТЦ Харькова
Умер актер из сериала «Доктор Живаго»
Мечты о детях, сравнения с Борисовым, театр: как живет актер Юрий Гаас
Минобороны России опровергло сообщения о бомбардировке Харькова
Раскрыто, кем оказалась одна из жертв теракта ВСУ в Хорлах
Россиянин вылетел из такси с собакой на полном ходу и попал на видео
В Колорадо впервые с 1999 года произошло уникальное убийство
Кадыров показал кадры уничтожения пехоты ВСУ на Сумском направлении
«Ждуны» в атаке под Херсоном, Modern Talking — за Путина: что будет дальше
Мужчина похитил меч со статуи национальной героини Франции
Сальдо раскрыл, когда будут опознаны все тела жертв теракта в Хорлах
Не нужен подарок? Как передарить, зачем это делать и как поступают в мире
В Китае разбогатевшего чиновника приговорили к смертной казни
Осужденному на пожизненный срок убийце заплатили за депрессию в тюрьме
Тайная семья, слова об эмиграции, новые фильмы: как живет Максим Аверин
Новогодний отдых для россиянина на курорте обернулся кошмаром
Увеличилось число жертв после кровавой атаки ВСУ
Студентка погибла при ударе ВСУ по кафе в Хорлах
Трое детей едва выжили в смертельном ДТП в российском регионе
Зеленский объявил о переходе главы Госпогранслужбы на новое место работы
Дальше
Самое популярное
ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.