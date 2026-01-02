Трое детей едва выжили в смертельном ДТП в российском регионе Трое детей пострадали в смертельном ДТП в Новгородской области

Один человек погиб и шестеро, в том числе трое детей, пострадали в ДТП в Новгородской области, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. По предварительным данным, на трассе в Боровичском округе 40-летняя женщина за рулем Renault Sandero выехала на встречную полосу и столкнулась с Toyota Avensis. Она скончалась до приезда скорой помощи.

Водитель и три несовершеннолетних пассажира Renault Sandero, водитель и пассажир автомобиля Toyota Avensis с различными травмами доставлены в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

Ранее три человека погибли и четыре, в том числе двое детей, получили ранения в результате столкновения двух машин в Чувашии. По предварительным данным, водитель Kia Rio, лишенный прав, выехал на встречную полосу на трассе Цивильск — Ульяновск и врезался в Ford Fusion.