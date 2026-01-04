Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 20:28

Трое детей пострадали в ДТП в Кореновске

На Кубани водитель потерял сознание и устроил ДТП с двумя машинами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На Кубани произошло столкновение трех машин, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. За рулем автомобиля Chevrolet водитель внезапно потерял сознание, из-за чего машина выехала на встречную полосу. В результате авто сначала врезалось в Kia Spectra, а затем — в Honda.

В ДТП пострадали трое несовершеннолетних, которые находились в последнем автомобиле. Их госпитализировали в ГБУЗ «Кореновская ЦРБ», где они получают необходимое лечение. Водителем автомобиля Chevrolet оказался мужчина 1973 года рождения.

Ранее на трассе в Чистопольском районе Татарстана произошло массовое смертельное ДТП с участием не менее 10 автомобилей. Инцидент случился на платном участке автодороги Казань — Альметьевск. В результате четыре человека погибли, есть пострадавшие. Прокуратура республики возбудила дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого в Кабардино-Балкарии произошло столкновение автомобиля с пассажирским поездом на нерегулируемом переезде. Погибли два человека — водитель и пассажир легкового автомобиля. По имеющимся данным, машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось.

