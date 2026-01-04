В занесенном снегом Татарстане произошло смертельное ДТП Четверо погибли в ДТП с участием 10 автомобилей в Татарстане

Четыре человека погибли при массовом ДТП с участием не менее 10 автомобилей на трассе в Чистопольском районе Татарстана, передает пресс-служба прокуратуры республики. Трагический инцидент произошел на платном участке автодороги Казань — Альметьевск (27-й км участка Шали — Бавлы). Также есть пострадавшие. По данному факту возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Четыре человека погибли, есть пострадавшие, — сказано в сообщении.

