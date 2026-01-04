Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 14:12

В занесенном снегом Татарстане произошло смертельное ДТП

Четверо погибли в ДТП с участием 10 автомобилей в Татарстане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Четыре человека погибли при массовом ДТП с участием не менее 10 автомобилей на трассе в Чистопольском районе Татарстана, передает пресс-служба прокуратуры республики. Трагический инцидент произошел на платном участке автодороги Казань — Альметьевск (27-й км участка Шали — Бавлы). Также есть пострадавшие. По данному факту возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Четыре человека погибли, есть пострадавшие, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что фура снесла несколько автомобилей на трассе М-4 «Дон» неподалеку от Ростова-на-Дону. Четверо погибли. Пресс-служба ГУ МВД России по региону уточнила, что на место аварии выехал начальник полиции Александр Речицкий.

Также стало известно, что в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом в Богородицком районе Тульской области около села Колодези количество пострадавших достигло 14 человек. По словам министра здравоохранения региона Сергея Мухина, из них 13 были доставлены в больницы региона.

