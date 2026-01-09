Снежный коллапс в Москве: как столица переживает снегопад 9 января

Мощный балканский циклон «Фрэнсис» принес в Москву рекордный снегопад. Сколько выпало снега в Москве 9 января, где скопились пробки, что происходит в аэропортах, как справляются коммунальщики, когда закончится разгул стихии?

Сколько снега выпало в Москве 9 января

По оценкам синоптиков, в Москве за сутки выпало до двух третей месячной нормы осадков. Это привело к серьезным нарушениям в работе транспорта и потребовало экстренных мер от всех городских служб. Во многих районах местные жители самостоятельно принялись раскапывать дворы и подъездные пути, а самые предприимчивые стали предлагать услуги по раскапыванию автомобилей.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал, что к 10 января в Москве могут образоваться сугробы до 65 см. Это будет безусловным рекордом за всю историю метеорологических наблюдений.

«40% месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за последние 12 часов. За последние 12 часов на опорной метеостанции ВДНХ выпало 14 мм осадков, столько же на Балчуге, что составляет 26% месячной нормы. Большего всего в осадкомер попало осадков в Ближнем Подмосковье. В Домодедово — 21 мм, или 40% от нормы всего января», — отметил Тишковец.

Где скопились пробки в Москве из-за снегопада 9 января

Дептранс Москвы предупредил, что сильный снегопад не прекратится 9 января. Москвичей призвали отказаться от поездок на автомобиле.

«Сегодня для поездок по городу рекомендуем выбирать метро — вы существенно сэкономите время в пути, а также городские службы быстрее уберут дороги от снега», — подчеркнули в Центре организации дорожного движения.

Сервис «Яндекс Карты» на 19:00 показывает, что пробки в Москве не превышают 3–4 балла. Однако СМИ и Telegram-каналы сообщают о многочисленных пробках в столице и на подъезде к городу.

Так, многокилометровая пробка образовалась на Ярославском шоссе в сторону Москвы: некоторые водители стоят на дороге более шести часов из-за снегопада. ГИБДД развернула пункт обогрева на 132-м километре трассы М-8.

Еще одна пробка в сторону Москвы образовалась на Горьковском шоссе.

Московские СМИ сообщили о многокилометровой пробке на МКАД от Строгино и до Химок; кроме того, закрыт выезд на МКАД «Юг» с трассы М-12. На внешней стороне МКАД, от Химок до Красногорска, пробка не рассасывается уже больше двух часов, отмечает «Москва 24».

Кроме того, отмечается пробка около рынка «Садовод» в южном направлении.

При этом в Московской железной дороге объявили, что поезда дальнего следования прибывают в Москву и отправляются в сложных погодных условиях с минимальными задержками.

Московский дептранс днем сообщал о возможном изменении расписания движения наземного транспорта. К вечеру появились кадры стоящих трамваев. Кроме того, были трудности с движением речных трамваев. Дептранс до конца дня рекомендует жителям столицы пользоваться метро.

«Если вы за рулем, то будьте сегодня особенно внимательны. Не совершайте резких маневров и соблюдайте дистанцию. Планируйте маршрут заранее и выбирайте пути объезда. Водителей большегрузов просим планировать маршрут с учетом погодных условий. На дорогах дежурят экипажи дорожного патруля, а за дорожной ситуацией следит Ситуационный центр ЦОДД», — говорится в публикации.

В пограничных с Москвой и Подмосковьем регионах из-за циклона и выпавших осадков коммунальщики не справляются с уборкой придомовых территорий, и популярной стала услуга частной уборки.

Что происходит в аэропортах Москвы 9 января

Ространснадзор сообщил, что на фоне непрекращающегося сильного снегопада аэропорты Москвы и Московской области перешли на работу по фактической погоде.

В общей сложности 9 января в московских аэропортах отменили 11 рейсов, а 48 вылетов задержали более чем на два часа.

«В Домодедово отменено четыре, задержано 12 авиарейсов, во Внуково отменено шесть, задержано 20 авиарейсов, в Шереметьево задержано 12 авиарейсов, два прибывавших авиалайнера ушли на запасные аэродромы. В Жуковском отменен один авиарейс, задержано четыре», — сообщили в Ространснадзоре.

Погода усложнила работу аэропортов: так, СМИ сообщили, что в Шереметьево пассажиры не могут получить свой багаж в течение нескольких часов: произошел сбой в системе выдачи.

Как Москва и Подмосковье справляются со снегопадом 9 января

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что в регионе приняты экстренные меры в условиях снегопада.

«Для борьбы со стихией на региональных и муниципальных дорогах задействовали свыше 28,7 тыс. человек и свыше 9,5 тыс. единиц техники — это дорожные и коммунальные службы, сотрудники управляющих компаний, бригады МЧС, а также дополнительная спецтехника от профильных министерств. Все службы работают в круглосуточном режиме», — объявил Воробьев.

Заммэра Москвы Петр Бирюков отметил, что в столице на расчистку от снегопада вышли около 130 тыс. человек и 15 тыс. единиц техники. Они работают в круглосуточном режиме.

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заверил, что ждать окончания снегопада осталось недолго.

«Снегопад в Москве заканчивается через 8–10 часов — циклон „Фрэнсис“ идет на убыль. Быстрого перемещения у этого циклона нет, в другие регионы непогода не придет. Поэтому основные снегопады у нас останутся позади. Рекордной высоты снежного покрова, думаю, не будет: сегодня она достигла 31 см, остановимся, скорее всего, на 45 см», — рассказал Шувалов.

Читайте также:

Снежный апокалипсис парализовал Москву: прогноз погоды, будут ли рекорды

«До Лондона за 8 минут»: что говорят СМИ на Западе об ударе «Орешником»

США захватили еще один танкер: что известно, под каким флагом шло судно