Кардиолог назвала указывающие на внезапную остановку сердца признаки

Ишемическая болезнь, сердечная недостаточность или желудочковая тахикардия могут привести к внезапной остановке сердца, заявила кардиолог Мария Яковлева. По ее словам, которые приводит Kazanonline24, все чаще внезапная смерть настигает молодых людей, включая студентов и даже профессиональных спортсменов, ранее не имевших проблем с сердцем.

Шведские исследователи провели анализ почти тысячи эпизодов внезапной смерти среди людей в возрасте от 1 до 36 лет. Средний возраст погибших составил 23 года, причем большинство из них были мужчинами. Примерно у трети пациентов за полтора года до трагедии наблюдались тревожные симптомы: обмороки, судороги, учащенный пульс, тошнота, высокая температура и изменения на ЭКГ. У части молодых людей также были диагностированы психические расстройства, и врачи не исключают, что прием психотропных препаратов мог повлиять на сердечную деятельность и стать одним из провоцирующих факторов.

