Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 20:21

Кардиолог назвала указывающие на внезапную остановку сердца признаки

Кардиолог Яковлева: тахикардия может привести к быстрой остановке сердца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Ишемическая болезнь, сердечная недостаточность или желудочковая тахикардия могут привести к внезапной остановке сердца, заявила кардиолог Мария Яковлева. По ее словам, которые приводит Kazanonline24, все чаще внезапная смерть настигает молодых людей, включая студентов и даже профессиональных спортсменов, ранее не имевших проблем с сердцем.

Шведские исследователи провели анализ почти тысячи эпизодов внезапной смерти среди людей в возрасте от 1 до 36 лет. Средний возраст погибших составил 23 года, причем большинство из них были мужчинами. Примерно у трети пациентов за полтора года до трагедии наблюдались тревожные симптомы: обмороки, судороги, учащенный пульс, тошнота, высокая температура и изменения на ЭКГ. У части молодых людей также были диагностированы психические расстройства, и врачи не исключают, что прием психотропных препаратов мог повлиять на сердечную деятельность и стать одним из провоцирующих факторов.

Ранее испанский ученый Алекса Гомес Марин рассказал, что во время клинической смерти он видел трех загадочных сущностей и получил возможность сделать выбор между жизнью и переходом в иное состояние. Мужчина решил вернуться к жизни, чтобы быть со своими дочками. Это состояние показалось ему более реальным, чем обычная действительность.

здоровье
кардиологи
советы
сердце
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичка едва не выпрыгнула из салона такси из-за панической атаки
Хабаровский суд отправил под домашний арест напавшего на приставов мужчину
В Сосновом Бору домашняя собака набросилась на лошадь
На Украине запретили использование программ одной российской компании
Эксперт объяснил опасность открытого Wi-Fi
Рубио и Рютте обсудили Украину и Арктику
Стало известно об успехах России в выпуске подшипников
«Промучилась всю ночь»: Слава пожаловалась на тяжелую болезнь
ЕС одобрил одну сделку с Южной Америкой после 25 лет переговоров
Крупнейший айсберг планеты может исчезнуть за считаные дни
Озвучена дата заседания по аресту Бутягина в Польше
В результате атаки ВСУ на автобус пострадали четыре человека
В Иране озвучили число жертв массовых погромов
ПВО сбила восемь БПЛА над четырьмя российскими регионами
В Европе запретили популярные российские блюда
Кардиолог назвала указывающие на внезапную остановку сердца признаки
Сразу два украинских министра подали в отставку
Бастрыкин поручил СКР проверить снос здания ВНИИБ
Снежный коллапс в Москве: как столица переживает снегопад 9 января
Внук Пугачевой оправдал свои ошибки на английском языке одним диагнозом
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.