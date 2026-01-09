Озвучена дата заседания по аресту Бутягина в Польше

Польский суд рассмотрит вопрос о продлении ареста археолога Александра Бутягина 12 января, а вопрос о его экстрадиции — 15 января, сообщили близкие ученого в Telegram-канале со ссылкой на его адвоката. По словам защитника, дата заседания по экстрадиции была назначена необычно оперативно.

Только что адвокат Александра сообщил нам, что были назначены официальные даты судебных заседаний. 12 января утром состоится судебное заседание по вопросу продления ареста. 15 января утром назначено судебное заседание по вопросу экстрадиции. Адвокат отметил, что дата заседания по экстрадиции была назначена необычно быстро, — говорится в сообщении.

Ранее временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что задержанный археолог понимает абсурдность выдвинутых против него обвинений. По словам дипломата, ученый осознавал, что находится в поле зрения украинских властей, однако не предполагал, что они перейдут к активным шагам.

Кроме того, директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко сообщил, что археологическая экспедиция на Калос-Лимене стала самой масштабной за все годы исследования древнегреческого города. По его словам, работы под руководством ученого Бутягина могут ознаменовать новый этап в изучении данного памятника.