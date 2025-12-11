«Обвинения абсурдны»: Бутягин сделал заявление по поводу своего задержания Бутягин не ожидал, что Киев пойдет на задержание по надуманным обвинениям

Задержанный в Польше сотрудник Эрмитажа, археолог Александр Бутягин осознает абсурдность обвинений, которые выдвигаются против него, заявил в эфире «Россия-24» временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш. По его словам, ученый знал, что попал в поле зрения украинских властей, но не ожидал, что те перейдут к активным действиям.

Но, по всей видимости, он понимал, что эти обвинения настолько абсурдны, и он просто не ожидал, что к нему могут быть приняты какие-либо меры на основании этих надуманных обвинений. Ведь он до приезда в Варшаву прочитал свою лекцию в Праге и в Амстердаме, где его не задержали. Приехав в Польшу, он практически в тот же день был подвергнут аресту, — сообщил дипломат.

Ордаш добавил, что задержанный чувствует себя нормально. По его словам, российская сторона будет добиваться освобождения ученого.

Ранее сообщалось, что археологические раскопки в Крыму стали основой для обвинений Бутягина. Известно, что ученый был объявлен в розыск правоохранительными органами Украины. По предварительной информации, археолога обвиняют по статье «Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия».