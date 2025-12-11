Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Названа точная причина задержания археолога Бутягина

Раскопки на территории Крыма стали основой для обвинений археолога Бутягина

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Археологические раскопки в Крыму стали основой для обвинений сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, пишет РИА Новости. Как собщает агентство, ученый был объявлен в розыск правоохранительными органами Украины.

В данных розыскной базы сказано, что Бутягин обвиняется по части четвертой статьи 298 КК Украины «Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия». Известно, что ученый заведует сектором отдела античного мира, а также занимает должность секретаря Археологической комиссии Эрмитажа.

Бутягин написал порядка 150 научных работ. Он специализируется на Боспоре в период архаики и классики, военном деле Северного Причерноморья и проблемах изучения искусства древних обществ. Он также является хранителем коллекции курганов Керченского полуострова античного времени.

Ранее сообщалось, что Бутягин был задержан в Польше по запросу Украины. Известно, что Киев намерен добиться экстрадиции научного сотрудника. Украинские власти вменяют исследователю причинение ущерба в размере $4,6 млн (366 млн рублей). По предварительной информации, ученого арестовали на 40 суток.

