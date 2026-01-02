В Киеве задержали директора детсада из ДНР, которая приехала за пенсией

Украинские силовики задержали 64-летнего директора детского сада из ДНР, сообщили в пресс-службе прокуратуры Украины. По информации ведомства, женщину взяли под стражу, когда она приехала в Киев для оформления пенсии и получения загранпаспорта.

По данным следствия, в 2014 году, после политических изменений в регионе, она сохранила свою руководящую должность и продолжала профессиональную деятельность уже в рамках российского законодательства. В том числе при ее руководстве воспитатели знакомили детей с историей и традициями России.

В Службе безопасности Украины добавили, что задержанной объявили о подозрении в коллаборационной деятельности. Женщине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, но она может внести залог. Ведется расследование.

Ранее в аэропорту Варшавы задержали украинца, у которого было устройство для глушения радиочастот. Подозрительного молодого человека, который провел за столиком в кафе около шести часов, обнаружили сотрудники службы безопасности. Инцидент произошел 26 декабря.

До этого на Украине по подозрению в мошенничестве задержали адвоката Сергея Стецюка, известного защитника интересов олигарха Игоря Коломойского. Правозащитнику вменяют завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.