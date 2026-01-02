Новый год — 2026
«Необразованный агент ФСБ»: спикер Рады оскорбил чешского политика

Спикер Рады раскритиковал чешского политика за призыв прекратить помощь Киеву

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук резко раскритиковал и оскорбил спикера палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамуру из-за его новогоднего обращения к согражданам — политик опубликовал соответствующий пост в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Поводом стал призыв чешского чиновника прекратить военную помощь Киеву.

Новогоднее обращение Томио Окамуры является ярким примером необразованности, манипуляций и цинизма. В очередной раз оскорбляя Украину и украинцев, он на самом деле наносит вред и позор прежде всего Чехии и чехам, — написал Стефанчук.

Украинский политик добавил, что не стремится давать оценки, и выразил надежду, что словам Окамуры оценку дадут сами чехи и история. Он также добавил, что со временем станет ясно, был ли чешский депутат, по его словам, «полезным идиотом или агентом ФСБ».

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна не будет предоставлять кредитные гарантии для Украины. Он пояснил, что чешскому бюджету не хватает средств даже на внутренние нужды. Политик также подчеркнул, что Украина никогда не вернет такие кредиты, напомнив о масштабе уже предоставленной помощи.

