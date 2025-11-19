Спикер Рады объявил о новом режиме работы парламента Стефанчук объявил о переходе Верховной рады в режим консультаций

Верховная рада приостановила проведение пленарных заседаний и перешла на режим консультаций, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. О точной дате следующего заседания депутатов проинформируют дополнительно, передает «Украинская правда».

Мы переходим в режим консультаций по сложившейся ситуации. Поэтому о следующем заседании будем информировать дополнительно, — сказал Стефанчук в ходе закрытия рабочей сессии.

Отмечается, что такое решение было принято после отставки двух министров, вовлеченных в коррупционный скандал. Народный депутат Ярослав Железняк предположил, что заседаний не будет как минимум несколько дней, поскольку все ожидают новых кадровых назначений.

Ранее Верховная рада отправила в отставку министра энергетики Украины Светлану Гринчук, подозреваемую в причастности к коррупционному делу в «Энергоатоме». За отставку главы Минэнерго единогласно проголосовали 315 депутатов.

Также парламент одобрил отставку министра юстиции Украины Германа Галущенко. За такое решение проголосовали 323 депутата. Ни одного голоса не было против. В голосовании не принимали участие 15 человек. Исполнение обязанностей возложено на его заместителя Людмилу Сугак.