Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 19:09

Спикер Рады объявил о новом режиме работы парламента

Стефанчук объявил о переходе Верховной рады в режим консультаций

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Верховная рада приостановила проведение пленарных заседаний и перешла на режим консультаций, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. О точной дате следующего заседания депутатов проинформируют дополнительно, передает «Украинская правда».

Мы переходим в режим консультаций по сложившейся ситуации. Поэтому о следующем заседании будем информировать дополнительно, — сказал Стефанчук в ходе закрытия рабочей сессии.

Отмечается, что такое решение было принято после отставки двух министров, вовлеченных в коррупционный скандал. Народный депутат Ярослав Железняк предположил, что заседаний не будет как минимум несколько дней, поскольку все ожидают новых кадровых назначений.

Ранее Верховная рада отправила в отставку министра энергетики Украины Светлану Гринчук, подозреваемую в причастности к коррупционному делу в «Энергоатоме». За отставку главы Минэнерго единогласно проголосовали 315 депутатов.

Также парламент одобрил отставку министра юстиции Украины Германа Галущенко. За такое решение проголосовали 323 депутата. Ни одного голоса не было против. В голосовании не принимали участие 15 человек. Исполнение обязанностей возложено на его заместителя Людмилу Сугак.

Украина
Верховная рада
Руслан Стефанчук
парламенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банк заблокировал счет: что делать, куда жаловаться
Диск с необычными фильмами у ВСУ, военный фурор РФ в Дубае: что дальше
Атака ВСУ оставила жителей части Запорожья без света
Новая версия цезаря: как авокадо меняет вкус классического салата
«Имиджевый удар»: генерал о попытке ВСУ атаковать Воронеж ракетами ATACMS
Путин дал важное поручение по поводу генеративного ИИ
«По лбу даст»: Путин одной шуткой ответил на проделки Грефа с роботом
Военэксперт объяснил, почему на Западе восхищаются оружием России
Стало известно, заблокируют ли полностью YouTube в России
Поцелуй с Петровым, роман с женатым, мнение об СВО: как живет Мария Аронова
ВККС проведет заседание с «беспрецедентно обширной» повесткой
Американский вирусолог из СССР попал в черный список Росфинмониторинга
Захарова описала мир, в котором хочет жить Россия
Назван ответственный за новый мирный план по Украине со стороны США
В России усилят контроль за колбасой
Главе холдинга «Русское молоко» вынесли второй приговор
В Белоруссии высказались об открытии границы с Литвой
В Госдуме раскрыли, к чему приведет конфликт Каллас и фон дер Ляйен
Поклонская перечислила украинцам два способа изменить судьбу страны
Падчерица посадила отчима-педофила спустя 18 лет
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.