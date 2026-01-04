Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 02:15

«Где смелость?»: в Раде назвали новую цель Трампа для атаки

Нардеп Дмитрук: Трампу надо было арестовать Зеленского, а не Мадуро

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале обратился к главе Белого дома Дональду Трампу с призывом арестовать президента Украины Владимира Зеленского так же, как и венесуэльского лидера Николаса Мадуро. По словам парламентария, события в Венесуэле заставляют задаться вопросом, почему аналогичные меры не рассматривались в отношении нынешнего или бывшего украинского руководства.

Дмитрук считает эту позицию логичной для людей, годами прозябающих в условиях обстрелов. Он посетовал, что миллионы украинцев остаются без света и воды. При этом Зеленский продолжает жить и работать в сытости и тепле.

Трамп, возможно, поступил достаточно смело по отношению к Мадуро. Но где эта смелость по отношению к реальному террористу? — задался вопросом Дмитрук.

При этом нардеп уточнил, что его слова не стоит считать упреком в адрес Трампа. По мнению депутата, он указал точки, где можно и нужно пересмотреть подходы Вашингтона.

Ранее Трамп заявил о своей неудовлетворенности диалогом с российским коллегой Владимиром Путиным по украинскому вопросу. Американский президент также повторил тезис о том, что унаследовал этот кризис от администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена, и выразил желание его завершить.

Дональд Трамп
Верховная рада
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
