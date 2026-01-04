Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 20:59

«Заплатит цену выше, чем Мадуро»: Трамп о временном президенте Венесуэлы

Трамп: Родригес заплатит высокую цену, если будет действовать неправильно

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/Admedia/Global Look Press
Вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес, исполняющей обязанности главы государства, придется заплатить высокую цену, если ее действия не будут удовлетворять Вашингтон, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналу The Atlantic. По его словам, она может оказаться выше, чем у захваченного венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Если она не будет поступать правильно, она заплатит очень высокую цену, возможно, даже выше, чем Мадуро, — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио может взять на себя ведущую роль в управлении Венесуэлой после захвата президента страны. Как отметил источник, на протяжении своей карьеры он последовательно критиковал как Мадуро, так и его предшественника Уго Чавеса.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев тем временем усомнился в способности США управлять Венесуэлой на расстоянии. Он напомнил, что Трамп ранее объявил о готовности своей страны временно взять на себя управление Венесуэлой. По его словам, команда американского президента в продвижении своих интересов «жестка и цинична».

Дональд Трамп
Венесуэла
США
угрозы
