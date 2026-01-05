В Домодедово завершили аудиторскую проверку

Проверка аэропорта Домодедово в Москве завершена, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. По его словам, продажа объекта начнется после Нового года, передает РИА Новости.

Как сказал Антон Германович (Силуанов, глава Минфина России. — NEWS.ru), продавать аэропорт начнут после Нового года. Аудит завершен, — прокомментировал Ядров.

В 1996 году аэропорт Домодедово был приватизирован, и активы перешли под контроль компании «Ист Лайн». С тех пор предприниматель Дмитрий Каменщик, ставший единственным владельцем, активно развивал бизнес. В 2025 году Генпрокуратура подала иск о переводе в собственность государства 100% акций компании «ДМЕ-холдинг», контролирующей операционные компании аэропорта, обвинив Каменщика и председателя наблюдательного совета Валерия Когана в незаконном установлении контроля над стратегическим объектом и выводе средств за рубеж. Арбитражный суд конфисковал Домодедово в пользу государства. Ранее Промсвязьбанк оценил стоимость активов группы Домодедово в 115 млрд рублей.