17 марта 2026 в 15:43

Адвокат раскрыл, какое наказание грозит обвиняемому в убийстве футболисту

Футболист екатеринбургского «Урала-2» Даниил Секач, обвиняемый в убийстве женщины
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Футболист екатеринбургского «Урала-2» Даниил Секач, обвиняемый в убийстве женщины, рискует получить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Жорин. Собеседник агентства напомнил, что инкриминируемые спортсмену статьи относятся к категории особо тяжких преступлений.

Если говорить абстрактно, обвинение по п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой из корыстных побуждений) относится к категории особо тяжких преступлений. Санкция этой нормы предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, — отметил он.

Кроме того, Секачу вменяют разбой в составе организованной группы с причинением тяжкого вреда здоровью в особо крупном размере (ст. 162 УК РФ), напомнил Жорин. Это преступление также карается длительными сроками.

Адвокат отметил, что при вынесении приговора по нескольким преступлениям суд сначала назначает наказание за каждое из них отдельно, а затем определяет окончательный срок по правилам статьи 69 УК РФ. В таком случае возможно назначение пожизненного лишения свободы — при условии, что суд не найдет оснований, исключающих применение этой меры.

Ранее стало известно, что против Секача завели еще одно уголовное дело. Его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в составе организованной группы.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

