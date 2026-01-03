Идеальное горячее на ужин «Карманчики» из лаваша с курицей. Хрустящий конверт с горячей начинкой

Это блюдо — идеальное решение для быстрого, вкусного и сытного ужина без лишних хлопот. Тонкий лаваш превращается в золотистый хрустящий конверт, который скрывает внутри сочную ароматную начинку из курицы с овощами и сыром. Готовятся такие карманчики за считаные минуты, а результат неизменно радует и взрослых, и детей своей аппетитной хрусткостью и насыщенным вкусом.

Для приготовления вам понадобится: 2 больших листа лаваша, 300 г куриного филе, 1 луковица, 1 помидор, 150 г твердого сыра, 2 ст. л. сметаны, соль, перец, растительное масло для жарки. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до готовности вместе с измельченным луком. Посолите и поперчите. Помидор нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на терке. Лаваш разрежьте на квадраты примерно 20×20 см. На середину каждого квадрата выложите начинку: курицу с луком, помидоры, сыр, добавьте по половине чайной ложки сметаны. Заверните лаваш конвертом, плотно подгибая края. Обжарьте карманчики на хорошо разогретой сковороде с маслом по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими со свежими овощами или соусом на выбор.

