03 января 2026 в 18:20

Идеальное горячее на ужин «Карманчики» из лаваша с курицей. Хрустящий конверт с горячей начинкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо — идеальное решение для быстрого, вкусного и сытного ужина без лишних хлопот. Тонкий лаваш превращается в золотистый хрустящий конверт, который скрывает внутри сочную ароматную начинку из курицы с овощами и сыром. Готовятся такие карманчики за считаные минуты, а результат неизменно радует и взрослых, и детей своей аппетитной хрусткостью и насыщенным вкусом.

Для приготовления вам понадобится: 2 больших листа лаваша, 300 г куриного филе, 1 луковица, 1 помидор, 150 г твердого сыра, 2 ст. л. сметаны, соль, перец, растительное масло для жарки. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до готовности вместе с измельченным луком. Посолите и поперчите. Помидор нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на терке. Лаваш разрежьте на квадраты примерно 20×20 см. На середину каждого квадрата выложите начинку: курицу с луком, помидоры, сыр, добавьте по половине чайной ложки сметаны. Заверните лаваш конвертом, плотно подгибая края. Обжарьте карманчики на хорошо разогретой сковороде с маслом по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими со свежими овощами или соусом на выбор.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Подлива на сметане с курицей — подойдет к любому гарниру: по-домашнему вкусное горячее
Домашний виски за выходные: секреты правильного приготовления
Мясо, картофель и волшебство грузинских специй. Готовлю оджахури по-грузински: для тех, кто любит вкусно и сытно
Яблоки, грецкий орех и крем-пломбир. Торт «Рождественская сказка» — простой и вкусный тортик для уютного чаепития
Мой секрет идеальной глазури: готовлю куриные бедра в два этапа, чтобы соус превратился в карамель
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

