Танкер сел на мель у берегов Турции Танкер Qendil под флагом Омана сел на мель у берегов Турции

В Эгейском море близ острова Бозджаада сел на мель танкер Qendil под флагом Омана, сообщили в РИА Новости. Отмечается, что в результате инцидента у берегов Турции никто не пострадал — на помощь судну пришли буксиры.

По информации агентства, танкер следовал из порта Алиага турецкой провинции Измир в город Ялову, который является центром одноименного административного образования на северо-западе страны. Судно село на мель из-за непогоды. Экипаж не пострадал, загрязнений окружающей среды не обнаружено, добавили в издании.

Ранее два нефтяных танкера подали сигналы бедствия в Мраморном море. Сообщалось, что суда столкнулись у побережья Стамбула. К месту происшествия были направлены спасательные катера и буксир.

