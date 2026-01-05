Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 14:44

Танкер сел на мель у берегов Турции

Танкер Qendil под флагом Омана сел на мель у берегов Турции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Эгейском море близ острова Бозджаада сел на мель танкер Qendil под флагом Омана, сообщили в РИА Новости. Отмечается, что в результате инцидента у берегов Турции никто не пострадал — на помощь судну пришли буксиры.

По информации агентства, танкер следовал из порта Алиага турецкой провинции Измир в город Ялову, который является центром одноименного административного образования на северо-западе страны. Судно село на мель из-за непогоды. Экипаж не пострадал, загрязнений окружающей среды не обнаружено, добавили в издании.

Ранее два нефтяных танкера подали сигналы бедствия в Мраморном море. Сообщалось, что суда столкнулись у побережья Стамбула. К месту происшествия были направлены спасательные катера и буксир.

До этого в Китае обнаружили контейнеровоз с ракетными системами, замаскированными под стандартные контейнеры. По информации источника, судно напоминало обычный грузовой корабль, однако на нем можно было заметить как минимум 16 ячеек установки вертикального пуска, позволяющей нести и запускать крылатые ракеты.

