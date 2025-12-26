В Китае нашли контейнеровоз с «ракетным сюрпризом» В Китае заметили грузовое судно с замаскированными ракетными системами

Контейнеровоз с ракетными системами, замаскированными под стандартные контейнеры, обнаружили в Китае, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель». По его сведениям, судно напоминает обычный грузовой корабль, однако на нем можно заметить как минимум 16 ячеек установки вертикального пуска, позволяющей нести и запускать крылатые ракеты.

Судя по опубликованным кадрам, на корабле также установлен зенитный артиллерийский комплекс Type 1130 с 30-мм многоствольным орудием. Для поиска целей судно оснастили двумя радарами. По словам экспертов, в России в 2011 году был представлен аналогичный по смыслу контейнерный ракетный комплекс «Калибр-К». С тех пор о производстве таких систем ничего неизвестно.

