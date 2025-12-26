Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 11:58

В Китае нашли контейнеровоз с «ракетным сюрпризом»

В Китае заметили грузовое судно с замаскированными ракетными системами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Контейнеровоз с ракетными системами, замаскированными под стандартные контейнеры, обнаружили в Китае, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель». По его сведениям, судно напоминает обычный грузовой корабль, однако на нем можно заметить как минимум 16 ячеек установки вертикального пуска, позволяющей нести и запускать крылатые ракеты.

Судя по опубликованным кадрам, на корабле также установлен зенитный артиллерийский комплекс Type 1130 с 30-мм многоствольным орудием. Для поиска целей судно оснастили двумя радарами. По словам экспертов, в России в 2011 году был представлен аналогичный по смыслу контейнерный ракетный комплекс «Калибр-К». С тех пор о производстве таких систем ничего неизвестно.

Ранее первый российский танкер для транспортировки сжиженного природного газа в арктических условиях «Алексей Косыгин» передали заказчику, компании «Совкомфлот». Церемония состоялась на судоверфи «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края.

До этого политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что США не обладают достаточными ресурсами для создания инновационного военно-морского флота. По его мнению, глава Белого дома Дональд Трамп прибегает к популизму, обещая построить новые боевые корабли.

Китай
ракеты
суда
контейнеровозы
