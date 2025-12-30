Два танкера подали сигналы бедствия у побережья Стамбула Два нефтяных танкера столкнулись в Мраморном море у побережья Стамбула

Два нефтяных танкера подали сигналы бедствия в Мраморном море, сообщил телеканал TRT Haber. По предварительным данным, суда столкнулись у побережья Стамбула. К месту происшествия срочно направлены спасательные катера и буксир.

В районе якорной стоянки Кючюкмедже столкнулись танкер Kalbajar под флагом Азербайджана и судно Alatepe под флагом Турции. Оба корабля находятся в районе Флория.

Инцидент произошел на фоне объявленного ранее властями Стамбула штормового предупреждения. В акватории Мраморного моря разбушевался сильный ветер.

Ранее Венесуэла попыталась прорвать американскую энергетическую блокаду США: более 10 танкеров успешно загрузились сырьем и вышли в море. Реакция Вашингтона последовала незамедлительно. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что два судна уже перешли под контроль США, а за третьим идет охота. Политик также отметил, что захваченная нефть конфискована.

До этого в Китае построили первый в мире сверхкрупный нефтяной танкер, работающий на метаноле. Судно «Кайто» длиной 333 метра, которое может перевозить около 2,1 млн баррелей сырой нефти, уже спустили на воду. Оно будет обслуживать маршрут Ближний Восток — Дальний Восток.