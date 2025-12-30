Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 16:00

Два танкера подали сигналы бедствия у побережья Стамбула

Два нефтяных танкера столкнулись в Мраморном море у побережья Стамбула

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Два нефтяных танкера подали сигналы бедствия в Мраморном море, сообщил телеканал TRT Haber. По предварительным данным, суда столкнулись у побережья Стамбула. К месту происшествия срочно направлены спасательные катера и буксир.

В районе якорной стоянки Кючюкмедже столкнулись танкер Kalbajar под флагом Азербайджана и судно Alatepe под флагом Турции. Оба корабля находятся в районе Флория.

Инцидент произошел на фоне объявленного ранее властями Стамбула штормового предупреждения. В акватории Мраморного моря разбушевался сильный ветер.

Ранее Венесуэла попыталась прорвать американскую энергетическую блокаду США: более 10 танкеров успешно загрузились сырьем и вышли в море. Реакция Вашингтона последовала незамедлительно. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что два судна уже перешли под контроль США, а за третьим идет охота. Политик также отметил, что захваченная нефть конфискована.

До этого в Китае построили первый в мире сверхкрупный нефтяной танкер, работающий на метаноле. Судно «Кайто» длиной 333 метра, которое может перевозить около 2,1 млн баррелей сырой нефти, уже спустили на воду. Оно будет обслуживать маршрут Ближний Восток — Дальний Восток.

Турция
Стамбул
танкеры
моря
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над Калугой закрыли небо
Тодоренко выгуляла наряд стоимостью почти 2 млн рублей
«Доминирующее положение»: в США высоко оценили позиции России в зоне СВО
Суд Майкопа арестовал неудавшегося террориста
Вам положены скидки, выплаты, выигрыши: топ новогодних разводок мошенников
Ушел из жизни советский иллюзионист
Названа дата похорон Брижит Бардо
Массовое ДТП с участием девяти машин произошло под Смоленском
Составлен список фильмов для просмотра всей семьей в новогодние праздники
Сомнолог дала советы, как восстановить режим сна после новогодней ночи
Мишустин осуществил мечты трех детей в преддверии Нового года
Известный российский комик оказался в реестре должников у приставов
Силы ПВО отбили налет дронов на два российских региона
Дизайнер перечислила ключевые тренды упаковки новогодних подарков
Нападение на школу в Адыгее: кто хотел устроить теракт, есть ли след Киева
«Радио Судного дня» удивило слушателей
Диверсант Киева планировал подорвать системы подачи газа в СКФО
Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Путин и Пезешкиан обсудили двусторонние отношения России и Ирана
Размещение «Орешника» в Белоруссии назвали эффективным шагом
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.