Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 07:51

В Китае построили первый в мире алкогольный супертанкер

В Китае спустили на воду работающий на метаноле сверхкрупный нефтяной танкер

Судно «Кайто» в представлении ИИ Судно «Кайто» в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Первый в мире сверхкрупный нефтяной танкер, работающий на метаноле, построили в Китае, сообщает Центральное телевидение КНР. Судно «Кайто» длиной 333 метра, которое может перевозить около 2,1 млн баррелей сырой нефти, уже спустили на воду. Оно будет обслуживать маршрут Ближний Восток — Дальний Восток.

По словам судостроителей, благодаря двигателю с системой подачи метанола выбросы углекислого газа и оксидов серы снижаются на 92% и 99% соответственно по сравнению с использованием обычного мазута. Кроме того, танкер оснащен интеллектуальной платформой, которая оптимизирует управление жидкими грузами, повышает эффективность и безопасность судна.

Ранее главком ВМФ России Александр Моисеев рассказал, что на начало 2026 года запланирована закладка двух подводных лодок проекта 677 «Лада». Эти корабли станут основой неатомного подводного флота, а контракты на их строительство уже оформлены.

До этого стало известно, что Индия может арендовать у России атомную подводную лодку, а сумма сделки составит около $2 млрд. Нью-Дели рассчитывает получить корабль в течение двух лет. График поставки может сдвинуться, однако стороны считают сроки реалистичными.

Китай
танкеры
строительство
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стоимость золота и серебра достигла исторического максимума
В ДНР поймали членов ОПГ с доходом более 18 млн рублей
Электричка загорелась в Подмосковье
Раскрыто имя водителя иномарки, взорвавшейся на юге Москвы
Новый вкус привычного винегрета: секрет в соленых грибочках
Появились новые данные о пострадавшем при взрыве авто в Москве
В Москве после взрыва автомобиля на парковке возбудили уголовное дело
Появились новые подробности мощного взрыва, который искорежил авто в Москве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 декабря
Названа предварительная причина взрыва машины на парковке в Москве
Правила игры в Тайного Санту: как организовать и выбрать подарок
Россиянам объяснили, как срубить елку к Новому году и не нарваться на штраф
Стало известно, какую сумму собрал фильм «Аватар-3» с начала проката
«Сокрушили Европу»: Орбан вынес вердикт санкционной политике против России
Нарколог назвал главные причины ухода в запой
Фетисов назвал тройку лучших спортсменов России 2025 года
«Слепые» расчеты ПВО, новая тактика ВС РФ: новости СВО к утру 22 декабря
Москвичи проснулись ранним утром от взрыва во дворе
Пяти жильцам потребовалась помощь медиков после пожара на Ямале
В Китае построили первый в мире алкогольный супертанкер
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.