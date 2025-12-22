В Китае построили первый в мире алкогольный супертанкер В Китае спустили на воду работающий на метаноле сверхкрупный нефтяной танкер

Первый в мире сверхкрупный нефтяной танкер, работающий на метаноле, построили в Китае, сообщает Центральное телевидение КНР. Судно «Кайто» длиной 333 метра, которое может перевозить около 2,1 млн баррелей сырой нефти, уже спустили на воду. Оно будет обслуживать маршрут Ближний Восток — Дальний Восток.

По словам судостроителей, благодаря двигателю с системой подачи метанола выбросы углекислого газа и оксидов серы снижаются на 92% и 99% соответственно по сравнению с использованием обычного мазута. Кроме того, танкер оснащен интеллектуальной платформой, которая оптимизирует управление жидкими грузами, повышает эффективность и безопасность судна.

