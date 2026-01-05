Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 14:38

Израиль выступил против передачи F-35 Турции

Израиль призвал США не давать Турции истребители F-35 из соображений секретности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Израиль выступил против сделки с передачей американских истребителей F-35 Турции, заявила в интервью газете Kathimerini замминистра иностранных дел страны Шарен Хаскель. Тель-Авив выразил глубокую обеспокоенность после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что «очень серьезно рассматривает» возобновление поставок.

Значительная часть технологий, используемых в самолете, разработана в Израиле. И, очевидно, мы не будем делиться ими с ними, — высказалась Хаскель.

Власти Израиля опасаются, что попадание таких данных к Анкаре может подорвать региональную безопасность и технологическое превосходство израильских ВВС. Газета отмечает, что этот вопрос может стать точкой напряжения в отношениях между союзниками по мере продвижения переговоров.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал отстранение его страны от программы производства истребителей F-35 нелегитимным и заявил о ведении переговоров с США по отмене ограничений. По его словам, Анкара рассчитывает на скорое восстановление полноценного участия в проекте.

Израиль
Турция
США
истребители
F-35
