08 октября 2025 в 11:27

Эрдоган требует вернуть Турцию в программу истребителей F-35

Эрдоган назвал исключение Турции из проекта F-35 нелегитимным

F-35 F-35 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отстранение Турции от участия в проекте по производству американских истребителей пятого поколения F-35 является нелегитимным, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Он подтвердил, что Анкара ведет с Вашингтоном переговоры, целью которых является полная отмена введенных ограничений, передает Hürriyet.

Эрдоган подчеркнул, что взаимодействие между Турцией и Соединенными Штатами в военно-промышленной сфере продолжает оставаться тесным. По его словам, в ходе диалога с американской стороной получены обнадеживающие сигналы, позволяющие рассчитывать на скорое урегулирование конфликта.

Мы открыто и прямо подняли вопрос об F-35. Более того, Турция является партнером в этом проекте, оплатила его и выполнила свои обязательства. Причины нашего исключения из этой программы не имеют под собой никакой легитимности, — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также сослался на предыдущие заявления экс-президента США Дональда Трампа, который допускал возможность позитивного решения данного вопроса. Эрдоган выразил надежду, что текущие технические переговоры приведут к снятию санкций по закону CAATSA и возвращению Анкары в программу F-35.

Ранее от приобретения американских истребителей F-35 отказалось испанское правительство, пересмотрев планы по обновлению военной авиации. Решение связано с ограничениями оборонного бюджета.

