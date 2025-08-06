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06 августа 2025 в 13:06

Европейская страна отказалась покупать современные самолеты США

El Pais: Испания больше не планирует покупать самолеты F-35 из-за бюджета

F-35A Lightning II F-35A Lightning II Фото: Airman 1st Class Joseph Bartosze/Keystone Press Agency/Global Look Press

Испанское правительство пересмотрело планы по обновлению военной авиации, отказавшись от приобретения американских истребителей F-35, сообщает издание El Pais со ссылкой на анонимные правительственные источники. Решение связано с ограничениями оборонного бюджета.

В 2023 году на закупку новых боевых самолетов было выделено €6,25 млрд (573 млрд рублей) Однако распределение дополнительных оборонных расходов на 2025 год сделало невозможным финансирование этой сделки. Изменения в бюджетных приоритетах вынудили Мадрид пересмотреть программу перевооружения ВВС.

Ранее в Калифорнии произошло крушение истребителя F-35C, принадлежащего ВМС США. Как сообщила пресс-служба военно-морской базы Лемур, пилот успешно катапультировался до падения самолета и не пострадал. Инцидент произошел во время планового учебного полета.

До этого Министерство обороны США объявило о значительном сокращении программы закупок истребителей F-35 производства Lockheed Martin. Ведомство планирует приобрести в два раза меньше боевых машин, чем предполагалось ранее. Это решение связано с пересмотром военного бюджета на 2026 финансовый год в рамках инициативы министра обороны Пита Хегсета по снижению расходов на 8% в пятилетней перспективе.

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