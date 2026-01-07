Сирийская армия приняла решение по курдским районам в Алеппо Районы Шейх-Масуд и Ашрафия в Алеппо стали закрытой зоной

Сирийская армия объявила курдские районы города Алеппо — Шейх-Масуд и Ашрафия — закрытыми военными зонами, сообщает телеканал France 24. Ведомство также указало, что для вывода мирного населения из этих районов до 15:00 по местному времени созданы два специальных гуманитарных коридора.

Районы Шейх-Масуд и Ашрафия будут объявлены военной зоной с 15:00 по местному времени, — говорится в материале.

Ранее Военно-воздушные силы Великобритании и Франции провели совместную операцию в Сирии, нанеся удар по подземному объекту террористов. Как следует из заявления Даунинг-стрит, британские истребители Typhoon при поддержке самолета-заправщика действовали совместно с французской авиацией, уничтожив склад вооружения и взрывчатых веществ.

Кроме того, представитель Министерства внутренних дел Сирии Нуруддин аль-Баба заявил, что военные коалиции были заранее предупреждены об угрозе нападения в Пальмире. Однако, по его словам, информация о возможной атаке боевиков была проигнорирована. Атака на американцев случилась после совместного патрулирования, отметил он.