Стало известно, что Пентагон проигнорировал информацию об атаке ИГ в Сирии

Стало известно, что Пентагон проигнорировал информацию об атаке ИГ в Сирии МВД Сирии: военные коалиции были предупреждены о риске атаки ИГ в Пальмире

Военные коалиции были предупреждены об угрозе нападения в Пальмире, заявил телеканалу Al-Ikhbariya представитель Министерства внутренних дел Сирии Нуруддин аль-Баба. Однако, по его словам, сообщения о возможной атаке боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) проигнорировали.

Аль-Баба уточнил, что нападение на американцев произошло у входа в укрепленную штаб-квартиру после совместного патруля. Среди раненых — двое сирийских военных. Он также опроверг информацию о том, что нападавший мог быть сотрудником силовых структур Сирии.

Ранее действующие в Сирийской пустыне члены сил внутренней безопасности предупреждали военных партнерских сил коалиции, что есть предварительные сведения об ожидаемых потенциальных атаках боевиков ИГ. Но эти военные не восприняли серьезно наши предупреждения, — отметил аль-Баба.

Ранее Пентагон подтвердил гибель двух американских военнослужащих и гражданского переводчика в ходе операции против ИГ в районе сирийской Пальмиры. Еще трое военных получили ранения.