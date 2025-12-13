Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 22:29

Стало известно, что Пентагон проигнорировал информацию об атаке ИГ в Сирии

МВД Сирии: военные коалиции были предупреждены о риске атаки ИГ в Пальмире

Пальмира Пальмира Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Военные коалиции были предупреждены об угрозе нападения в Пальмире, заявил телеканалу Al-Ikhbariya представитель Министерства внутренних дел Сирии Нуруддин аль-Баба. Однако, по его словам, сообщения о возможной атаке боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) проигнорировали.

Аль-Баба уточнил, что нападение на американцев произошло у входа в укрепленную штаб-квартиру после совместного патруля. Среди раненых — двое сирийских военных. Он также опроверг информацию о том, что нападавший мог быть сотрудником силовых структур Сирии.

Ранее действующие в Сирийской пустыне члены сил внутренней безопасности предупреждали военных партнерских сил коалиции, что есть предварительные сведения об ожидаемых потенциальных атаках боевиков ИГ. Но эти военные не восприняли серьезно наши предупреждения, — отметил аль-Баба.

Ранее Пентагон подтвердил гибель двух американских военнослужащих и гражданского переводчика в ходе операции против ИГ в районе сирийской Пальмиры. Еще трое военных получили ранения.

Сирия
террористы
США
Исламское государство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп резко прокомментировал гибель американских военных в Сирии
Силовики в Москве нагрянули на юбилейную вечеринку альманаха
Спасатели эвакуировали двух членов экипажа упавшего в Подмосковье самолета
В одном из российских аэропортов ввели дополнительные ограничения
Стало известно, что Пентагон проигнорировал информацию об атаке ИГ в Сирии
Российские волонтеры ищут пропавшего на пляже в Сухуме
«Не родись красивой», тайный брак, отсутствие ролей: как живет Антипенко
В Пензенской области возбудили уголовное дело после столкновения поездов
«Объявление войны»: Орбан о краже российских активов в Евросоюзе
Черноморский город отражает атаку дронов ВСУ
Лукашенко раскрыл, в каком случае эскалация конфликта на Украине неизбежна
Спасатели обнаружили упавший в Подмосковье самолет
Аналитики отметили в России рост зарплат инженеров и рабочих
«Счастливы вместе», школа танцев, муж: как живет актриса Дарья Сагалова
Крым в 2026 году получит 10 млрд рублей господдержки
Завораживающие фото северного сияния в Ленобласти появились в Сети
Российские боксеры триумфально выступили на ЧМ в Дубае
«Контракт с дьяволом»: Нагиев пошутил, почему люди ходят на «Елки»
В Европе заявили об интеллектуальном ответе России на изъятие активов
Сырский описал ситуацию на фронте для ВСУ
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.