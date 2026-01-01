Раскрыто, когда вынесут приговор обвиняемым в убийстве Кириллова

2-й Западный окружной военный суд намерен вынести приговор обвиняемым по делу в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова 19 января, сообщает ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса. По данным агентства, фигурантами дела являются Ахмаджон Курбонов и трое его сообщников (все четверо внесены в перечень террористов и экстремистов).

В день оглашения приговора всем обвиняемым будет предоставлено право на выступление с последним словом. Ранее прокуратура затребовала для подсудимых наказание в виде лишения свободы сроком от 24 лет до пожизненного. Курбонов, которому и грозит высшая мера, признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В середине декабря 2025 года в Московской области открыли памятник Кириллову. Монумент разместили на федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества». Заместитель министра обороны РФ Александр Санчик, выступая на церемонии открытия, отметил большой вклад Кириллова в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции.