16 декабря 2025 в 14:29

Генералу-лейтенанту Кириллову установили памятник на военном мемориале

Военнослужащие во время открытия памятника Герою РФ, герою Труда РФ генерал-лейтенанту И.А. Кириллову, погибшему 17 декабря 2024 года в результате теракта, на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Военнослужащие во время открытия памятника Герою РФ, герою Труда РФ генерал-лейтенанту И.А. Кириллову, погибшему 17 декабря 2024 года в результате теракта, на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Фото: Александр Река/ТАСС
Памятник начальнику войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенанту Игорю Кириллову, погибшему 17 декабря 2024 года, открыли на федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в Подмосковье, передает ТАСС. На церемонии заместитель министра обороны РФ Александр Санчик подчеркнул значительный вклад военачальника в проведение специальной военной операции, разоблачение сирийских провокаций, борьбу с пандемией и ликвидацию стихийных бедствий.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов умело руководил вверенными войсками в ходе специальной военной операции, нанося огромный ущерб вpагу. За плечами Игоря Анатольевича успешное решение многих сложных государственных задач, поставленных верховным главнокомандующим и министром обороны, — сказал замглавы МО.

Ранее сайт партии «Единая Россия» сообщил о выпуске в России почтовой марки в память о погибшем при теракте генерал-лейтенанте ВС РФ Игоре Кириллове. Тематическая серия состоит из 10 марок, и каждая из них посвящена одному из Героев Российской Федерации.

Кроме того, авиакомпания «Аэрофлот» открыла памятную доску в честь командира экипажа самолета Ли-2 Алексея Семенкова, доставившего в Москву Акт о капитуляции Германии в мае 1945 года. Торжественная церемония состоялась 10 декабря у дома № 50 на Малой Филевской улице столицы, где знаменитый летчик проживал в последние годы жизни.

Игорь Кириллов
памятники
мемориалы
Подмосковье
