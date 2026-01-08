Наступление ВС РФ в Донбассе 8 января: сколько до Славянска и Краматорска

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию на разных военных направлениях в Донбассе. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 8 января 2026 года, что сейчас происходит у Покровска (Красноармейска), Мирнограда (Димитрова), Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска, Константиновки, Северска, Красного Лимана, Доброполья?

Бои и события в Донбассе в четверг, 8 января: обстановка на фронте сегодня

«На Красноармейском направлении ВС РФ продавливают оборону в Новом Шахово, пробиваются на северо-запад от Шахово и на северо-восток от подконтрольной Софиевки. В Константиновке российские подразделения продвигаются на юге, в районе одной из главных магистралей — улицы Соборности, а также на северо-востоке города. По позициям ВСУ в западной части города плотно работают российские расчеты БПЛА», — передает военный блогер Олег Царев.

По его словам, на Северском направлении российские войска продолжают вбивать клинья в оборону ВСУ южнее Северска.

«Закрыли карман на северо-востоке от Резниковки. Выше по фронту гвардейцы сражаются за опорник на возвышенности Закотного. По логистике ВСУ в Калениках, Кривой Луке работает артиллерия при поддержке дроноводов „Рубикона“. Местные жители сообщают, что из Славянска и Краматорска начали вывозить архивы, документы, а из Николаевки уже выехали полиция и ТЦК. При этом жителям, которых в агломерации около 160 тысяч, рекомендуют „не наводить панику“», — добавил Царев.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Дневник десантника» отметил, что на Северском направлении продолжаются сражения за опорник на возвышенности Закотного.

«Нашим воинам удалось выйти к разрушенному мосту у самого Закотного. Закрыли Ямпольское кольцо. Район н. п. Северск. От освобожденного Северска продолжается движение на запад. Южный участок. Развиваем наступление на Славянск с позиций южнее Северска. Расширили зону контроля западнее Федоровки. В восточной части Резниковки отодвинули противника и расширили подконтрольную ВС РФ территорию. Есть успехи в продвижении и занятии новых позиций ВС РФ севернее Кирово. Продолжается работа по логистическим узлам ВСУ в Калениках, Кривой Луке», — добавил автор канала.

«Военная хроника» обратила внимание, что «практически буднично и незаметно началась первая стадия операции по нарушению логистики ВСУ под Славянском».

«Речь идет о районе Райгородок — участке между Лиманом и Славянском. Здесь ВСУ пытаются наводить и поддерживать переправы, необходимые для перемещения личного состава, техники и снабжения. Взятие Лимана в этом случае не является самоцелью, но создает условия для сковывания обороны ВСУ и истощения коммуникаций славянской группировки украинской армии, однако если РФ удастся сохранить давление на достаточном уровне, то Сырскому придется реагировать и увеличивать плотность войск в этом районе», — добавили авторы канала.

Также военкоры сообщают, что от передовых позиций ВС РФ до юго-восточной окраины Краматорска и Славянска — около 16 км.

Минобороны России вчера заявило, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю.

«Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Константиновка, Никифоровка, Николаевка, Резниковка, Славянск и Степановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 190 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств», — добавили в МО РФ.

