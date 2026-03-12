В Крыму предотвратили теракт против высокопоставленного военного

ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта против военного в Крыму, сообщил Центр общественных связей ведомства. Мужчина выполнял задание украинских спецслужб.

В Республике Крым предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении высокопоставленного военнослужащего, — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, задержанный через Telegram поддерживал контакт с представителем террористической организации, которая действует под контролем украинской разведки. Подозреваемый планировал заложить взрывное устройство под автомобиль военного.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили диверсии против российской военной авиации, задержав 35-летнего жителя Владимирской области, который работал на Службу безопасности Украины. Мужчина сам вышел на контакт с украинскими спецслужбами через мессенджер.

До этого директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что за 2025 год силовики предотвратили 308 терактов. Всего было предотвращено 423 преступления террористической направленности.