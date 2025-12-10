Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Аэрофлот» открыл мемориальную доску в честь «фельдъегеря Победы»

Фото: Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»
Компания «Аэрофлот» открыла мемориальную доску в честь командира экипажа Ли-2 Алексея Семенкова, который доставил в Москву Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии в мае 1945 года. Торжественное мероприятие прошло 10 декабря у дома № 50 по Малой Филевской улице в Москве, где легендарный пилот прожил свои последние годы.

В мероприятии также участвовали ветераны и действующие пилоты «Аэрофлота» во главе с летным директором Эдуардом Советкиным. Вместе с ними присутствовала команда скульпторов и архитекторов, выполнивших изделие, представители Мосгорнаследия, муниципалитета и управы московского района Фили-Давыдково, жители дома и внучка Семенкова.

Фото: Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»

Мемориальная доска была отлита из бронзы и наполнена знаковыми и смысловыми элементами. На ней образ летящего Ли-2 соединяет фрагмент фото из знаменитой серии снимков корреспондента Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» с подписью «Берлин» и изображение Спасской башни Кремля с подписью «Москва» на фоне праздничного салюта.

В авиакомпании отметили, что в год 80-летия Великой Победы этот проект позволит сохранить память о Герое России, заслуженном пилоте СССР, ветеране «Аэрофлота» и генерал-лейтенанте авиации Алексее Семенкове. Идею установки памятной доски общим голосованием поддержали жильцы дома. Организационная работа проводилась при поддержке правительства Москвы с творческим коллективом авторов памятника, управляющей компанией и жильцами дома.

Москва
Аэрофлот
самолеты
памятники
летчики
