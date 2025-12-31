Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 01:37

В российском регионе объявили угрозу атаки БПЛА

На территории Ивановской области объявили угрозу атаки БПЛА

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Режим опасности атаки беспилотников введен на территории Ивановской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Там отметили, что обстановка находится на контроле спецслужб.

Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку, — говорится в публикации.

Ранее в Минобороны РФ информировали, что российские средства противовоздушной обороны сбили за ночь 89 украинских беспилотников в небе над регионами страны. Лидером по числу сбитых дронов оказалась Брянская область, где с 23:00 28 декабря до 07:00 29 декабря уничтожили 49 дронов.

Тем временем два человека пострадали при атаке ВСУ на Краснодар. По данным местного оперштаба, раненых госпитализировали с осколочными ранениями. Также в результате удара украинских военных повредилась контактная сеть железнодорожной станции Краснодар-Сортировочный.

Также глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что атаки украинских беспилотников на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина являются провокацией, саботирующей мирный процесс. По его мнению, этот инцидент направлен не только против России, но и дестабилизирует дипломатические старания американской администрации.

атаки
БПЛА
ВСУ
Ивановская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
1 января без тяжелого похмелья: врач дала советы, как этого добиться
«Гангрена Запада»: как Европа загнется без США, какой будет роль России
В Польше ответили Сибиге на обвинения в притеснениях украинцев
В российском регионе объявили угрозу атаки БПЛА
Еще пять российских спортсменов получили нейтральный статус от FIS
Председатель ГКНБ Киргизии отчитал бизнесмена за русский язык
Истязал нянь на глазах у сына: найдены новые жертвы богородского маньяка
Экипаж преследуемого США танкера нарисовал флаг России на борту
Еще один российский аэропорт закрылся из-за ограничений
ВСУ провели массированную атаку беспилотниками на шесть регионов России
Раскрыты последствия коррупции для Зеленского
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 31 декабря 2025 года
Приметы 31 декабря — Модестов день: как встретить последний день года
Саня, ты заколебал: обида на Вяльбе, бомбежка ВСУ, ОИ: как живет Большунов
Аэропорт Геленджика заморозил прием и выпуск самолетов
В Туркмении раскрыли, когда пройдет саммит глав государств СНГ
Все соцобъекты в Раменском подключили к электроснабжению
В Липецкой области ввели высший уровень опасности из-за угрозы атаки БПЛА
Пенсии, детские пособия, маткапитал: что ждет льготников в 2026 году
Москву попытался атаковать украинский БПЛА
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.