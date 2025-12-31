«Гангрена Запада»: как Европа загнется без США, какой будет роль России

Испанская газета El Pais назвала главным итогом 2025 года глобальный передел сфер влияния в мировой политике. По мнению обозревателей, проигравшей стороной этого процесса оказалась Европа, лишившаяся поддержки США после прихода к власти Дональда Трампа. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: ЕС действительно ждут непростые времена. Станет ли Вашингтон способствовать развалу Евросоюза и какой будет реакция России на американо-европейский разлад — в материале NEWS.ru.

Какими будут итоги 2025 года

Авторы El Pais пишут, что Трамп в уходящем году разорвал союз США с Европой, существовавший около 80 лет. Теперь единого Запада в его классическом понимании нет, уверены журналисты издания.

«Американские войска пока не покинули и не закрыли ни одну из своих военных баз. Североатлантический альянс по-прежнему формально существует, а генеральный секретарь НАТО льстит и заискивает, чтобы ублажить Дональда Трампа и избежать скандального разрыва. Однако не стоит строить иллюзий», — считают они.

Как отмечает газета, статья 5 Устава НАТО, которая закрепляет принцип коллективной защиты членов Альянса, уже не более чем пустая декларация. На эти выводы обозревателей во многом натолкнула недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности США. В частности, документ называет одним из интересов Америки распад ЕС как наднациональной структуры и выстраивание отношений с европейскими государствами по отдельности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в новой редакции доктрины есть ряд положений, свидетельствующих о серьезном переосмыслении внешнеполитических установок США. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил документ как «позитивный шаг».

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с NEWS.ru отметил, что ЕС сегодня нельзя считать состоятельным институтом.

«Евросоюз — это тонущий корабль, который цивилизация отталкивает от себя. Глобальная причина кроется в неспособности Европы создать проект своего будущего развития», — пояснил он.

Почему США отвернулись от ЕС

Трамп не скрывает скептического отношения к ЕС. В начале декабря он дал интервью Politico, в котором охарактеризовал Европу как регион, «разваливающийся» под давлением миграционного кризиса. По его словам, некоторые страны Евросоюза создают проблемы для НАТО. При этом новая доктрина нацбезопасности США направлена не на ослабление Европы, а на ее «укрепление», добавил американский лидер.

По словам Ордуханяна, XXI век выявил, что Запад не способен сформулировать свои цивилизационные ценности и планы на будущее в отрыве от нацистской идеологии. Некоторые страны Европы это поняли и не стали, к примеру, вступать в НАТО.

«Североатлантический альянс в какой-то момент стал гангреной современного Запада, который видит свое развитие только в духе порочной глобалистской либерально-нацистской идеи тотального доминирования. Эта идея полностью себя исчерпала, это цивилизационный тупик. Трамп это понял и видит будущее развитие США отдельно от ЕС», — указал американист.

Профессор МГИМО политолог Борис Мартынов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что ЕС стал для США «ближайшей и слабейшей» мишенью.

«Интерес США в том, чтобы сохранить за собой монопольное положение сильнейшего в мире геополитического игрока. В качестве конкурентов на монополию США можно выделить Китай, Индию, Бразилию, Россию и Евросоюз. Причем ЕС — самый слабый и уязвимый игрок», — уверен он.

Профессор НИУ ВШЭ политолог Дмитрий Евстафьев в свою очередь считает, что ЕС обрекли непомерные политические амбиции.

«Главное, что делает Трамп, — это попытка лишить Европейский союз политической атрибутики и превратить его в геоэкономического сателлита США», — сказал эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Какое будущее ждет ЕС

Мартынов напомнил, что странам ЕС не удалось принять единую конституцию. Поэтому сегодня Евросоюз — уже довольно рыхлое и аморфное объединение, которым руководит неизбираемая бюрократия. А ее главная забота — обеспечение собственных привилегий и преимуществ.

«Поэтому первые же шаги Трампа по развалу ЕС оказались такими успешными», — полагает эксперт.

Евстафьев считает: поскольку ЕС в основном продолжает действовать внутри американоцентричной евро-атлантической экономической системы, ключи от его роста и благополучия в любом случае находятся в руках США — точнее, американской Федеральной резервной системы. По его словам, ни у Евросоюза, ни у Европы в целом, в отличие от Штатов, нет внутренних источников экономического роста — независимость региона «растворилась в Евро-Атлантике».

«Если Трамп поставит ФРС под свой контроль, ситуация для Европы резко изменится в негативную сторону», — отметил собеседник.

Ордуханян уверен, что ЕС уже постепенно разваливается — Трамп лишь немного помог этому процессу и продолжит помогать за счет своей поддержки правых сил в Европе.

«Очевидно, что Европа никуда не исчезнет с карты мира. Но будет некая видоизмененная субстанция: у нее изменится и расовый, и религиозный состав. А к каким изменениям приведет их гендерная политика, страшно подумать», — добавил эксперт.

России же, по мнению Ордуханяна, остается лишь наблюдать за процессом гибели ЕС со стороны.

«Мы делаем это культурно, даже с определенным юмором. Потому что, как сказал Леонид Гайдай, грех смеяться над больными людьми», — резюмировал американист.

