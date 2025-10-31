«Гнилье»: депутат о решении ЕС наказать Словакию из-за закона о двух полах

Решение Евросоюза наказать Словакию за принятие закона, закрепляющего в конституции лишь мужской и женский пол, является маразмом, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, страны ЕС пытаются навязать свои ценности, которые ведут к краху цивилизации.

Пусть ЕС делает что угодно. [Наказывать Словакию за закон о двух полах] — это маразм, гнилье и уродство. Пусть у них там будет третий пол, мама и папа номер два, родитель номер один. Это конец цивилизации, который говорит, что у нее нет будущего. По понятным причинам, даже природа против всего этого. Вот пусть они в этом живут и гниют, ради Бога. Там загнивает что угодно. Но мы будем жить по-другому, нам этого ничего не надо. Извините меня за эмоциональность. Но я не хочу, чтобы мои дети и внуки даже смотрели вот на это. Надо оберегать их от всей этой гадости, — высказался Чепа.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что Брюссель угрожает судебными разбирательствами Польше, Венгрии и Словакии, требуя от них поддержать принятие Украины в Европейский союз. По его мнению, Киев может добиться вступления страны в ЕС по окончании конфликта.