30 декабря 2025 в 15:42

Часть петербургских баров может лишиться права продавать алкоголь

Власти Петербурга хотят запретить продавать алкоголь в барах со входом со двора

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Власти Санкт-Петербурга хотят запретить продавать алкогольные напитки в заведениях общественного питания, которые имеют вход со двора, следует из законопроекта. В пояснительной записке отмечается, что местные жители регулярно сталкиваются с шумом и драками, возникающими в питейных заведениях и рядом с ними.

К этим неудобствам также добавляются мусор, зловонные запахи и беспорядок, которые посетители оставляют после себя во дворах, — сказано в законопроекте.

Автором законодательной инициативы выступил депутат Денис Четырбок. Имя парламентария связано с законом о «наливайках», который ограничил реализацию спиртного в заведениях в жилых домах.

Ранее юрист Виолетта Волкова заявила, что повышение штрафов за продажу алкоголя рядом с учебными заведениями не принесет дополнительных денег в бюджет. По ее словам, сейчас около школ и так ничего не продается, минимальное расстояние магазинов до учебных заведений установлено законодательно.

До этого депутат Наталия Астахова предположила, что закон о «наливайках» могут пересмотреть. По ее словам, некоторым барам, которые попали под ограничение, не хватает двух — пяти квадратных метров до установленной законом нормы в 50 «квадратов».

бары
Санкт-Петербург
алкоголь
законы
