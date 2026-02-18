Зимняя Олимпиада — 2026
Раскрыта причина бегства журналистов с телеканала Зеленского

Связанный с Зеленским телеканал столкнулся с кризисом и теряет сотрудников

Сотрудники телеканала «Мы — Украина» жалуются на задержку и сокращение заработных плат, сообщает «Страна.ua», ссылаясь на работников. Как утверждается, кризис уже привел к тому, что журналисты уходят с канала, который считается близким к офису президента Владимира Зеленского. Пока штат сокращается, руководство объясняет ситуацию бюрократическими сложностями.

Тогда задержку средств руководство канала объясняло сложным бюрократическим механизмом и изменением подчинения. Мол, изменился условный кошелек (ведомство или министерство), из которого на каналы, работающие на телемарафоне, шло финансирование, — говорит сотрудница издания, которой зарплату за ноябрь выплатили только в феврале.

Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что новая экономическая стратегия украинских властей, которая вводит дополнительные налоги на бизнес на фоне энергетического кризиса, способна спровоцировать финансовый крах страны. Парламентарий резко раскритиковал правительственную инициативу, назвав ее подходом «меньше кормить и больше доить», что, по его мнению, может привести к гибели экономики.

