Раскрыта причина бегства журналистов с телеканала Зеленского Связанный с Зеленским телеканал столкнулся с кризисом и теряет сотрудников

Сотрудники телеканала «Мы — Украина» жалуются на задержку и сокращение заработных плат, сообщает «Страна.ua», ссылаясь на работников. Как утверждается, кризис уже привел к тому, что журналисты уходят с канала, который считается близким к офису президента Владимира Зеленского. Пока штат сокращается, руководство объясняет ситуацию бюрократическими сложностями.

Тогда задержку средств руководство канала объясняло сложным бюрократическим механизмом и изменением подчинения. Мол, изменился условный кошелек (ведомство или министерство), из которого на каналы, работающие на телемарафоне, шло финансирование, — говорит сотрудница издания, которой зарплату за ноябрь выплатили только в феврале.

