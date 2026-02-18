Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 19:21

Реконструкция трамвайных путей в Саратове обернулась уголовным делом

Экс-директор саратовского предприятия стал фигурантом коррупционного дела

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по делу экс-директора МУПП «Саратовгорэлектротранс», который подозревается в злоупотреблении полномочиями при реконструкции трамвайных путей, сообщает надзорное ведомство. Действия бывшего руководителя привели к необоснованному перечислению подрядной организации 68 млн рублей.

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора МУПП «Саратовгорэлектротранс». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), — говорится в сообщении.

Ранее в Управлении ФСБ по Челябинской области сообщили о задержании пяти сотрудников Центральной дирекции инфраструктуры РЖД по подозрению в получении взяток от вагоноремонтных предприятий. В отношении должностных лиц возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса.

Кроме того, суд вынес приговор бывшему руководителю Хорошевского отдела столичного главка Следственного комитета Рустаму Юсупову, отправив его на 18 лет в колонию строгого режима. Экс-сотрудник признан виновным в подделке доказательств и получении взяток от бывших топ-менеджеров компании Merlion за прекращение их уголовного преследования.

Саратов
коррупция
уголовные дела
растраты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ход РФ довел Зеленского до истерики, переговоры в Женеве: что будет дальше
Долги по кредитам и ЖКУ: на сколько могут урезать пенсию, что делать
«Европа в панике»: сбылись пророчества Владимира Путина 20-летней давности
Путин назвал приоритеты на годы вперед
Сотрудники бегут с украинского телеканала
Захарова поставила признание Макрона рядом с тайной Пугачевой
В Госдуме ответили, кто мешает достижению мира на Украине
Запорожская АЭС получила российскую лицензию на второй энергоблок
Мужчина выиграл 20,2 млн рублей на необычной ставке
Ребра воткнулись в печень: мать освободили после убийства сына?
«Жалко»: Кушанашвили об изгнании Сабурова из России
Реконструкция трамвайных путей в Саратове обернулась уголовным делом
Мать Гуменника поставила точку в вопросе смены гражданства фигуриста
Советник главы ДНР рассказал всю правду о восстаниях бойцов в рядах ВСУ
По заветам Гитлера. Пока Германия нищает, ВПК зарабатывает миллиарды
«Народный губернатор» Донецка ответит за дискредитацию ВС России
«Тяжелые, но деловые»: в Женеве прошли переговоры РФ, Украины и США — фото
Макаревич решил отметить 23 Февраля концертом в Германии
Депутат Колунов предупредил об изменении правил оплаты ЖКУ с 1 марта
Труп в зеленке. Как сталкер расправился со стюардессой в Дубае, подробности
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.