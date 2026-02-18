Реконструкция трамвайных путей в Саратове обернулась уголовным делом

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по делу экс-директора МУПП «Саратовгорэлектротранс», который подозревается в злоупотреблении полномочиями при реконструкции трамвайных путей, сообщает надзорное ведомство. Действия бывшего руководителя привели к необоснованному перечислению подрядной организации 68 млн рублей.

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора МУПП «Саратовгорэлектротранс». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), — говорится в сообщении.

Ранее в Управлении ФСБ по Челябинской области сообщили о задержании пяти сотрудников Центральной дирекции инфраструктуры РЖД по подозрению в получении взяток от вагоноремонтных предприятий. В отношении должностных лиц возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса.

Кроме того, суд вынес приговор бывшему руководителю Хорошевского отдела столичного главка Следственного комитета Рустаму Юсупову, отправив его на 18 лет в колонию строгого режима. Экс-сотрудник признан виновным в подделке доказательств и получении взяток от бывших топ-менеджеров компании Merlion за прекращение их уголовного преследования.