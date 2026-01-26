Суд вынес приговор экс-главе отдела столичного СК по делу о коррупции Экс-глава отдела СК в Москве Юсупов получил 18 лет колонии строгого режима

Суд приговорил бывшего главу Хорошевского отдела столичного главка Следственного комитета Рустама Юсупова к 18 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС. Его признали виновным в фальсификации доказательств и получении взяток.

Как установил суд, Юсупов получал взятки за прекращение уголовного преследования в отношении бывших топ-менеджеров компании Merlion. В рамках расследования также были выявлены эпизоды фальсификации доказательств.

Ранее следственное управление СК РФ по Республике Коми сообщило, что начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сыктывкара задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере группой лиц. По соответствующей статье возбуждено уголовное дело. Параллельно правоохранители завели дела против трех представителей бизнеса, обвиняемых в передаче денежных средств.

До этого в Краснодарском крае задержали регионального министра транспорта Алексея Переверзева, который фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры к экс-депутату Госдумы Анатолию Вороновскому. Отмечалось, что чиновника подозревают в причастности к коррупционным преступлениям.