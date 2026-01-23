Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 13:51

Главу управления МЧС российского города задержали по делу о крупной взятке

СК России задержал начальника Управления ГО и ЧС Сыктывкара по делу о взятке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сыктывкара задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере группой лиц, сообщило следственное управление СК РФ по Республике Коми. По соответствующей статье возбуждено уголовное дело.

Параллельно правоохранители завели дела против трех представителей бизнеса, обвиняемых в передаче денежных средств. По данным следствия, незаконная схема действовала на протяжении 2022-2023 годов.

Как утверждают следователи, чиновник получал деньги за обеспечение беспрепятственной приемки работ по муниципальным контрактам. Речь шла о капитальном ремонте пожарных водоемов, причем работы выполнялись не в полном объеме.

Дополнительно фигурант обязывался согласовывать документацию для осуществления платежей по этим контрактам. Таким образом, его действия создавали условия для необоснованного финансирования невыполненных работ.

В настоящее время все четверо подозреваемых находятся под стражей. Имя задержанного руководителя в сообщении СК не называется, однако на сайте ведомства указано, что управление возглавляет Олег Атаманюк.

Ранее в Краснодарском крае задержали регионального министра транспорта Алексея Переверзева, который фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры к экс-депутату Госдумы Анатолию Вороновскому. Отмечалось, что чиновника подозревают в причастности к коррупционным преступлениям.

Россия
Коми
взятки
МЧС
СК РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат рассказал, что может грозить владельцу рухнувшего ТЦ в Новосибирске
Мэрия Бухареста готовится к закрытию учреждений из-за нехватки средств
Сенатор Косачев со скепсисом отозвался о формате Совета мира Трампа
Профайлер рассекретила чувства обратившейся к зрителям Долиной
Удушье в снежном плену: как погибла девочка в Красноярске, вина родителей?
Главврача крупнейшего онкодиспансера Татарстана лишили должности
Названы способы получить компенсацию за переработки на удаленке
Охранник сидел на нем 10 минут: что известно об убийстве в «Сити Молле»
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с ключевым игроком
Мама мальчика с СМА рассказала о жизни после самого дорогого в мире укола
Профайлер «прочитал» состояние Трампа после встречи с Зеленским
Раскрыто местоположение пропавшего в Красноярске подростка
В Совфеде объяснили, почему новую ООН создать не удастся
Во главу Болгарии впервые в истории поставили женщину
«Карты в руки»: Житинкин о назначении Богомолова на пост и. о. ректора МХАТ
Нарколог назвал последствия тренда на прием ветпрепаратов среди подростков
Польские фермеры запротестовали из-за Украины
В Аzur Air раскрыли судьбу пассажиров экстренно севшего в Китае самолета
Зеленский определился с участниками переговоров в Абу-Даби
Необычный экзотический хищник впервые появился в Московском зоопарке
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.