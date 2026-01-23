Главу управления МЧС российского города задержали по делу о крупной взятке

Начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сыктывкара задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере группой лиц, сообщило следственное управление СК РФ по Республике Коми. По соответствующей статье возбуждено уголовное дело.

Параллельно правоохранители завели дела против трех представителей бизнеса, обвиняемых в передаче денежных средств. По данным следствия, незаконная схема действовала на протяжении 2022-2023 годов.

Как утверждают следователи, чиновник получал деньги за обеспечение беспрепятственной приемки работ по муниципальным контрактам. Речь шла о капитальном ремонте пожарных водоемов, причем работы выполнялись не в полном объеме.

Дополнительно фигурант обязывался согласовывать документацию для осуществления платежей по этим контрактам. Таким образом, его действия создавали условия для необоснованного финансирования невыполненных работ.

В настоящее время все четверо подозреваемых находятся под стражей. Имя задержанного руководителя в сообщении СК не называется, однако на сайте ведомства указано, что управление возглавляет Олег Атаманюк.

