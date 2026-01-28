Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 16:27

В ФСБ сообщили о задержании фигурантов дела о коррупции в РЖД

Сотрудников РЖД заподозрили в получении взяток в Челябинской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пять фигурантов задержаны по уголовному делу о систематическом получении взяток должностными лицами Центральной дирекции инфраструктуры РЖД от вагоноремонтных предприятий, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Челябинской области. В отношении них возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 290 УК РФ.

В отношении пяти фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере). Фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение, — рассказали в УФСБ.

Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ по Челябинской области совместно с Южно-Уральским линейным управлением МВД России на транспорте при координации Центрального аппарата ФСБ России.

По данным следствия, с июня 2020 года по январь 2026 года руководители отдела сохранности вагонного парка Центральной дирекции инфраструктуры РЖД организовали преступную группу. Её участники, как утверждает СК, за денежное вознаграждение искусственно завышали рейтинги надёжности для определённых вагоноремонтных предприятий. Кроме того, они систематически скрывали факты некачественного ремонта, изготовления и модернизации грузовых вагонов, внося в отчётность изменения на основе поддельных документов.

Ранее сообщалось, что в Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело против должностных лиц Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД». Их подозревают в систематическом получении взяток от вагоноремонтных предприятий по всей стране. Общая сумма незаконных вознаграждений, по данным следствия, составила не менее 19 млн рублей.

