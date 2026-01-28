Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 15:28

Более 50 человек могут быть причастны к делу о взятках в РЖД

СК возбудил дело о многомиллионных взятках в центральной дирекции РЖД

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело против должностных лиц Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД». Их подозревают в систематическом получении взяток от вагоноремонтных предприятий по всей стране. Общая сумма незаконных вознаграждений, по данным следствия, составила не менее 19 млн рублей.

На текущий момент следствием установлено, что подозреваемые получили через посредников взятки на общую сумму не менее 19 млн рублей, а к деятельности преступной группы причастны не менее 52 лиц, — говорится в сообщении.

По версии СК, фигуранты создали организованную преступную группу. С июня 2020 года до начала 2026 года они за деньги они искусственно завышали показатели безотказной работы ремонтных компаний и скрывали факты некачественного ремонта, изготовления и модернизации грузовых вагонов. В схему были вовлечены посредники, которые координировали контакты с руководителями предприятий более чем из 40 регионов России. Фигуранты подозреваются в преступлениях по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в составе организованной группы в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что в Курске на суде по делу о хищениях при строительстве укрепрайонов экс-замгубернатора Алексей Дедов заявил, что полученные им в виде «откатов» деньги он полностью передавал бывшему главе региона Алексею Смирнову. По его словам, поручение следить за строительством оборонительных сооружений исходило от предыдущего губернатора Романа Старовойта. Все полученные суммы, согласно показаниям подсудимого, уходили его преемнику.

