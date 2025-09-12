Юрист назвала главный минус идеи повысить штрафы за продажу алкоголя у школ Юрист Волкова: увеличение штрафов за продажу алкоголя у школ не поможет бюджету

Повышение штрафов за продажу алкоголя рядом с учебными заведениями не принесет дополнительных денег в бюджет, заявила юрист Виолетта Волкова. По ее словам, которые передает 360.ru, сейчас около школ и так ничего не продается.

Порядок продажи алкоголя серьезно установлен, если не считать продаж с рук. Магазины действуют в пределах разрешенных правил, там сложное лицензирование, эти организации серьезно проверяют, — сказала правозащитник.

Она предложила посмотреть статистику таких административных дел. По ее словам, их едва наберется с десяток по всей стране. Юрист добавила, что дети сейчас не пьют алкоголь, а, например, курят вейпы.

Ранее в Санкт-Петербурге вступил в силу закон о «наливайках». Теперь заведения, торгующие алкоголем, должны самостоятельно подавать заявки для внесения в специальный реестр.